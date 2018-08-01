К Сочи могут продолжить новую скоростную трассу вдоль побережья

На Черноморском побережье России планируется продолжить новую автомагистраль стоимостью 1,2 триллиона рублей. Если проект будет реализован, Джубгу и Сочи вместо существующего сейчас серпантина свяжет четырехполосная скоростная трасса, а время в пути сократится с четырех до одного часа.

О существовании подобного проекта, разработанного Росавтодором, газете "Ведомости" рассказали три федеральных чиновника.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", — объяснил собеседник издания.

Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов и будет состоять из нескольких участков: обход Туапсе (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей, ориентировочная стоимость – 199 миллиардов рублей), обход Сочи (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад за 180 миллиардов рублей), обход поселка Лазаревское (8 мостов, 4 тоннеля за 130 миллиардов рублей), а между ними еще 4 км), примерно 80 км соединительных участков (стоимость оценивается в 700–800 миллиардов рублей).

В Росавтодоре не исключают, что реконструкция дороги может начаться уже в 2019 году. Однако из-за высокой дороговизны проекта окончательное решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов.