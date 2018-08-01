Анри может стать главным тренером сборной Египта

Знаменитый в прошлом форвард сборной Франции Тьерри Анри ведет переговоры с Египетской футбольной ассоциацией по поводу работы с национальной командой. Египтяне ищут замену Эктору Куперу, неудачно проявившему себя на чемпионате мира в России.

По информации Talksport.com, футбольные чиновники Египта встречались с агентом Анри в Лондоне. Предварительно были согласованы финансовые условия контракта.

Отмечается, что французский тренер хочет получить от Египетской футбольной ассоциации план развития национальной команды. Напомним, что Анри является ассистентом наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Опыта самостоятельной работы у француза пока не было.