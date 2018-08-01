Йоханна Конта разгромила Серену Уильямс в первом круге турнира в Сан-Хосе

Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс завершила выступление на турнире в Сан-Хосе уже после первого раунда. Британка Йоханна Конта вчистую переиграла более именитую соперницу со счетом 6:1, 6:0.

Американка взяла лишь один гейм в первом сете. На корте соперницы провели 52 минуты. Уильямс была посеяна на турнире под шестым номером.

В следующем круге Конта встретится с еще одной представительницей США Софией Кенин. Отметим, что призовой фонд турнира в Сан-Хосе превышает 730 тысяч долларов.