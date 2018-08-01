Ассанж покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

Здоровье основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося на территории посольства Эквадора в Лондоне, в последнее время значительно ухудшилось. Поэтому в ближайшее время он может покинуть свое укрытие, сообщили Bloomberg осведомленные источники.

"Ожидается, что он положит конец своей добровольной самоизоляции в посольстве в ближайшие недели", — рассказал собеседник агентства.

Основатель сайта Wikileaks, где неоднократно публиковали секретные материалы, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Однако выдачи Ассанжа добиваются США, где по обвинению в шпионаже и госизмене ему грозит смертная казнь.

Между тем, 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть стены посольства в Лондоне. По его словам, он уже обсудил эту ситуацию с британскими властями, и надеется, что жизнь основателя Wikileaks не подвергнется опасности.