В Москве на Пушкинской площади столкнулись семь автомобилей

Семь автомобилей столкнулись на Тверской улице в районе Пушкинской площади. Как сообщили в ГИБДД, пострадавших нет. Из-за ДТП было ограничению движения по четырем полосам из восьми. Причины аварии выясняются. Разбитые машины отбуксированы на обочину, передает телеканал "Россия 24".

По предварительной информации, на перекресток под запрещающий сигнал светофора вылетела легковая машина. В нее врезались несколько автомобилей, которые ехали на зеленый сигнал светофора. Одна машина перевернулась и по касательной задела других участников движения.

В настоящее время движение транспорта на Тверской улице в районе Пушкинской площади полностью восстановлено.