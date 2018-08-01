Боксер Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Александр Поветкин по-прежнему занимает в нем первую строчку среди боксеров, выступающих в тяжелом весе.

На втором месте расположился пуэрториканец Фрес Окендо. Следом идет представитель США Джаррелл Миллер​​​. Российский боксер Александр Устинов выбыл из первой десятки, опустившись на 13-ю позицию.

Напомним, что пояс суперчемпиона WBA принадлежит британцу Энтони Джошуа. Его встреча с Александром Поветкиным намечена на 22 сентября и пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".