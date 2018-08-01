Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

Шеф-редактор интернет-службы "АиФ" Владимир Шушкин на своей странице в "Фейсбуке" подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что найденный мертвым в Нижнем Новгороде мужчина – это сотрудник издания Сергей Грачев. Он уже опознан, но что именно с ним произошло, до сих пор неизвестно.

Шушкин также объяснил молчание издания о смерти коллеги, поскольку ждали опознания. "Худшее теперь официально подтверждено, — пишет Шушкин. — Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший — именно наш коллега Сергей Грачев".

Шушкин поблагодарил всех волонтеров и правоохранителей, кто искал Сергея Грачева.

Сергей Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз журналиста видели 21 июля, когда он выходил из здания местной гостиницы.

27 июля нижегородские следователи возбудило уголовное дело по факту его исчезновения. 31 июля нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь", которая занималась поисками Грачева, сообщила, что он найден мертвым.