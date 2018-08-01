МИД РФ: погибшие российские журналисты поехали в ЦАР как туристы

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты поехали в эту страну в качестве туристов.

"Мы можем сказать, что оформлена эта поездка была как туристическая", — сообщила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что в ведомстве "нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР".

Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля со множеством пулевых ранений были найдены рядом с брошенным автомобилем на дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо.

Водитель, который вез погибших на съемки, выжил, его уже допросили. Он рассказал, что ему пришлось остановить автомобиль перед импровизированной баррикадой. После этого с обочины по машине открыли огонь. Пассажиры погибли мгновенно.

Местные правоохранительные органы выдвигали версию, что они могли стать жертвой грабителей. При погибших были найдены только журналистские документы.

"Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов", — пояснила Мария Захарова.

В настоящее время процедура опознания завершена. Посольство РФ в ЦАР организовывает отправку тел погибших на родину.

"Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам", — уточнила официальный представитель МИД РФ.

Следственный комитет России возбудил по факту ЧП уголовное дело по статье "Убийство".