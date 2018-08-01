"Интер" нацелился на лучшего игрока чемпионата мира в России

Миланский "Интер" заинтересован в приобретении хорватского полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича. Итальянский клуб начал переговоры с испанцами по поводу перехода лучшего футболиста чемпионата мира в России.

Как сообщает Sports.ru, знаменитый хорват открыт к переговорам. В настоящий момент агенты хавбека рассматривают различные варианты сделки.

Напомним, что за миланский "Интер" играют партнеры Луки Модрича по хорватской сборной Иван Перишич и Марцело Брозович.