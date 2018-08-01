Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

В Мексике всего через несколько минут после взлета потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico, выполнявший рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Погибших, по данным спасателей, нет.

Лайнер не смог вовремя оторваться от земли, экипаж принял решение применить экстренное торможение, но самолет в этот момент уже успел подняться в воздух.

При падении у воздушного судна раскололся фюзеляж. Как пишут мексиканские СМИ, лайнер упал на землю левым крылом.

Предварительной причиной крушения самолета, по данным компании, управляющей аэропортами в той части Мексики, стали неблагоприятные погодные условия, а именно: дождь и гроза.

На борту находились 97 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертв нет, у людей — травмы различной степени тяжести.

Больше всех пострадал пилот, так как удар пришелся на носовую часть лайнера. При падении раскололся фюзеляж, что позволило людям максимально быстро и самостоятельно покинуть самолёт.

Однако в салоне были люди, в том числе дети, которые получили ожоги. Их доставили в больницу. Многих – в состоянии шока.

Большая часть пассажиров, как пишут мексиканские СМИ, смогли самостоятельно покинуть воздушное судно. Уже через несколько минут после этого лайнер загорелся.

Людей экстренно доставили в ближайшую больницу. За медицинской помощью, по данным спасателей, обратились 85 человек. Как сообщили в российском консульстве, наших соотечественников на борту не было.

Врач Серхио Гонсалес рассказывает, что у 25-ти человек различные травмы, но повреждения не очень серьезные. Но есть и десять раненых, состояние которых можно оценить как тяжелое.

Пассажиры рассказывают, что они сильно испугались, когда услышали хлопок, а затем ощутили падение.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поручил федеральным ведомствам подключиться к расследованию ситуации с падением самолета. Аэропорт в Дуранго временно не работает, на месте ЧП находятся экстренные службы.