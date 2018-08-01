Россиянки Макарова и Жук покинули теннисный турнир в Вашингтоне

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Софья Жук не смогли пройти первый раунд турнира в Вашингтоне. Первая уступила румынке Ане Богдан со счетом 6:7 (2:7), 3:6, а вторая оказалась слабее японки Нао Хибино – 5:7, 4:6.

Стоит отметить, что в следующем круге Богдан встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Соперницей Хибино станет победительница матча Белинда Бенчич – Хэрриет Дарт.

Напомним, что призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 225 тысяч долларов.