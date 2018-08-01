Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

Ночь на козырьке балкона на высоте свыше 40 метров провела юная жительница Уфы, которую отец потерял на стройплощадке. В среду утром трехлетнюю девочку спустили на землю, а работу спасателей сняли на видео.

На стройке девочка и ее брат оказались не впервой — отец нередко брал их на работу на Обской улице. На сей раз он трудился на четвертом этаже, а его дети играли пролетом ниже. Около девяти часов вечера 31 июля сын поднялся к папе, чтобы передать мобильный телефон, а когда вернулся, то не обнаружил сестры. Ее поиски успехом не увенчались, притом что к ним были привлечены около 100 волонтеров, кинологов и стражей порядка.

В среду утром отец услышал негромкий плач ребенка и, поднявшись наверх, обнаружил свою дочь на козырьке балкона на 14-м этаже новостройки, куда тут же спустился сам. Судя по всему, девочка забралась на крышу, но не удержалась и свалилась вниз, приземлившись на козырек. Там она и провела ночь.

Спасатели с помощью альпинистского оборудования вызволили сначала ребенка, а затем и ее отца. Девочка отделалась несколькими ссадинами и общим переохлаждением, тем не менее, сейчас ее обследуют медики.