Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

20 тысяч рублей должен заплатить рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) за собственный импровизированный концерт, который они с Егором Кридом устроили на проезжей части в центре Москвы, что привело к перекрытию движения.

Как передает ТАСС, Тверской суд Москвы признал Юнусова виновным по статье административного кодекса, которая предусматривает штраф. В данном случае – в размере 20 тысяч рублей.

Между тем, сам исполнитель вины не признал. Тимати уверяет, что его машина движение не блокировала, они не создавали препятствий для окружающих, и ущерб тоже никому причинен не был.

"Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали", —заявил исполнитель.

По аналогичной статье административного кодекса будет рассматриваться и дело в отношении музыканта Егора Крида. Ему также грозит или штраф в размере до 20 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста

Как сообщалось ранее, вечером 20 июня Тимати и Крид устроили в центре Москвы, на Большой Дмитровке, импровизированное представление.

Они исполнили несколько песен на крыше автомобиля. Разумеется, вокруг тут же образовалась толпа из прохожих и фанатов, которые окружили их машины на проезжей части.