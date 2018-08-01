Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

Странный маневр водителя небольшого грузовика привел к столкновению с трамваем на юго-востоке столицы, в результате ДТП машина опрокинулась на бок. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

Инцидент произошел около двух часов дня в минувший вторник, 31 июля, в районе дома 13/1 по Красноказарменной улице. На кадрах видно, что водитель фургона попытался развернуться через трамвайные пути, но тут же попал в аварию. Грузовик после удара завалился на бок, перекрыв движение трамваев.

В результате ДТП ни водитель машины, ни пассажиры трамвая не пострадали.