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1 августа 201811:55

Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

ВКонтакте/Валерий Жилкин

Странный маневр водителя небольшого грузовика привел к столкновению с трамваем на юго-востоке столицы, в результате ДТП машина опрокинулась на бок. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

 

Инцидент произошел около двух часов дня в минувший вторник, 31 июля, в районе дома 13/1 по Красноказарменной улице. На кадрах видно, что водитель фургона попытался развернуться через трамвайные пути, но тут же попал в аварию. Грузовик после удара завалился на бок, перекрыв движение трамваев.

В результате ДТП ни водитель машины, ни пассажиры трамвая не пострадали.

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