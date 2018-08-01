Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

Безработный петербуржец стал фигурантом уголовного дела о краже 275 тонн соединительных деталей железнодорожного полотна, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО в среду, злоумышленником оказался 38-летний мужчина. УВ темное время суток он совершал кражи соединительных деталей железнодорожного полотна на территории станции Красное Село Санкт-Петербурга. С помощью гаечного ключа и лома горе-монтер скрутил 275 тонн металлических изделий.

В ходе одной из ночных вылазок мужчина был задержан транспортной полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет.