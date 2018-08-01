Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 августа 201813:14

Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

Старые железнодорожные вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут использоваться РЖД для перевозки пассажиров по самым экономным ценам.

"Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил РИА Новости представитель "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Остальные поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. По классу обслуживания будет существовать эконом, комфорт, бизнес. Об этом говорится в отчете компании, где указываются стратегические задачи до 2025 и 2030 годов.

Сейчас

12:53

Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

11:38

Тимати оштрафовали за концерт на крыша автомобиля

11:11

Суд вынес приговор банде ГТА

10:50

Погибшие российские журналисты поехали в ЦАР как туристы

09:55

В Москве на Пушкинской площади столкнулись семь автомобилей

09:48

Ассанж покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

09:00

Борцов с коррупцией из ФСБ арестовали за мошенничество

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Не до лирики: Захарова возмущена бесконтрольной поездкой погибших журналистов

Не до лирики: Захарова возмущена бесконтрольной поездкой погибших журналистов

22 минуты назад
Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

19 минут назад
Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

1 час назад
СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

3 часа назад
Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

1 час назад
Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

1 час назад
Российский рынок реагирует на дешевеющую нефть

Российский рынок реагирует на дешевеющую нефть

1 час назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

1 час назад
Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

2 часа назад
Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

2 часа назад
Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

5 часов назад
Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

1 час назад
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

23 часа назад
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

15 минут назад
Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

49 минут назад
Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

59 минут назад
У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

2 часа назад
Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

2 часа назад
7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

2 часа назад
Древнейшие в Солнечной системе минералы рассказали, каким было Солнце до рождения Земли

Древнейшие в Солнечной системе минералы рассказали, каким было Солнце до рождения Земли

2 часа назад
Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

3 часа назад
Тревожность передается по наследству

Тревожность передается по наследству

3 часа назад
Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

3 часа назад
Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

3 часа назад
10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

4 часа назад
Ассанж покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

Ассанж покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

4 часа назад
В Москве на Пушкинской площади столкнулись семь автомобилей

В Москве на Пушкинской площади столкнулись семь автомобилей

4 часа назад
Вести.net: пройти контроль в аэропорту с гаджетами станет проще

Вести.net: пройти контроль в аэропорту с гаджетами станет проще

4 часа назад
Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены

Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены

4 часа назад
Борцов с коррупцией из ФСБ арестовали за мошенничество

Борцов с коррупцией из ФСБ арестовали за мошенничество

5 часов назад
Курильские острова покрываются сетью современных дорог

Курильские острова покрываются сетью современных дорог

5 часов назад
Суд оставил под арестом руководителя службы пожаротушения ТЦ "Зимняя вишня"

Суд оставил под арестом руководителя службы пожаротушения ТЦ "Зимняя вишня"

5 часов назад
Демилитаризация Сирии: боевики продолжают покидать захваченные города

Демилитаризация Сирии: боевики продолжают покидать захваченные города

5 часов назад
International Champions Cup. "Манчестер Юнайтед" справился с "Реалом"

International Champions Cup. "Манчестер Юнайтед" справился с "Реалом"

5 часов назад
Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Ростовской области

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Ростовской области

5 часов назад
В США вновь запретили публикации схем сборки оружия, распечатанного на 3D-принтере

В США вновь запретили публикации схем сборки оружия, распечатанного на 3D-принтере

6 часов назад
РЖД: расписание на вокзалах будут показывать по местному времени

РЖД: расписание на вокзалах будут показывать по местному времени

6 часов назад
Трамп: стена на границе США с Мексикой уже возводится

Трамп: стена на границе США с Мексикой уже возводится

10 часов назад
Крушение Embraer 190 в Мексике: погибших нет

Крушение Embraer 190 в Мексике: погибших нет

12 часов назад
Танковый биатлон: выросший уровень подготовки команд приятно удивил организаторов

Танковый биатлон: выросший уровень подготовки команд приятно удивил организаторов

14 часов назад
Возле Мачу-Пикчу столкнулись два туристических поезда: есть пострадавшие

Возле Мачу-Пикчу столкнулись два туристических поезда: есть пострадавшие

16 часов назад
30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте

30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте

17 часов назад
Рухнувший в Подмосковье мост на несколько часов парализовал движение

Рухнувший в Подмосковье мост на несколько часов парализовал движение

17 часов назад
В последнем матче тура "Крылья Советов" и ЦСКА голов не забили

В последнем матче тура "Крылья Советов" и ЦСКА голов не забили

17 часов назад
Украина осталась без автокефалии: еще одно обещание Порошенко провалилось

Украина осталась без автокефалии: еще одно обещание Порошенко провалилось

17 часов назад
Военная операция против террористов на юге Сирии завершена

Военная операция против террористов на юге Сирии завершена

18 часов назад
Макгрегор: мы близки к тому, чтобы договориться о бое с Нурмагомедовым

Макгрегор: мы близки к тому, чтобы договориться о бое с Нурмагомедовым

18 часов назад
Двухсимочным iPhone быть: доказательство нашли в iOS 12

Двухсимочным iPhone быть: доказательство нашли в iOS 12

19 часов назад
Инвалид в ошейнике: опекал или издевался видеоблогер над братом ради денег?

Инвалид в ошейнике: опекал или издевался видеоблогер над братом ради денег?

19 часов назад