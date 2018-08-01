Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

Старые железнодорожные вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут использоваться РЖД для перевозки пассажиров по самым экономным ценам.

"Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил РИА Новости представитель "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Остальные поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. По классу обслуживания будет существовать эконом, комфорт, бизнес. Об этом говорится в отчете компании, где указываются стратегические задачи до 2025 и 2030 годов.