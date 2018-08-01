Форвард сборной России Смолов попал в ДТП в Краснодаре

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию. ДТП произошло на Ставропольской улице в районе Вишняковского рынка. За рулем BMW M5 First Edition находился футболист. Автомобиль принадлежит подруге Смолова.

Как сообщают "Кубанские новости", в аварии никто не пострадал. Смолову не потребовалась медицинская помощь, он покинул место аварии самостоятельно.

О причинах ДДТ ничего не сообщается. Известно только, что машина врезалась в металлическое заграждение.