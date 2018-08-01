Шубенков и Лысенко поборются за звание лучшего легкоатлета Европы в июле

Российские спортсмены Сергей Шубенков и Данил Лысенко оказались включены в число претендентов на звание лучшего легкоатлета Европы по итогам июля. Такое решение приняла Европейская ассоциация легкой атлетики. Напомним, что Шубенков является лидером нынешнего сезона в беге на 110 метров с барьерами.

Прыгун в высоту Данил Лысенко в июле победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако с результатом 2,40 метра. Ранее в нынешнем сезоне планку на этой высоте преодолел только спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим.

Помимо россиян в списке претендентов находятся норвежский бегун на средние дистанции Филип Ингебригтсен, метатель копья Магнус Кирт из Эстонии и норвежец Карстен Вархольм (дистанция 400 м с барьерами), сообщает ТАСС.

Голосование за лучшего легкоатлета Европы в июле завершится 5 августа в 14:00 по московскому времени.