Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

В Серпуховском районе Московской области два человека пострадали при жесткой посадке самолета-амфибии, передает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб региона, воздушное судно выполнило жесткую посадку на территории парка "Дракино", пострадали два человека.

Как сообщалось ранее, 24 июля в 500 метрах от аэродрома Дракино в Подмосковье потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Zlin-326, тогда погибли два человека.