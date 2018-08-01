В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

В Санкт-Петербурге на 55-м году ушла из жизни актриса Людмила Глухова. Она снималась в сериалах "Улицы разбитых фонарей-12" и "Тайны следствия-9".

В 2005 году из рук Родиона Щедрина она получила Национальную театральную премию "Золотая маска". На сайте КДЦ "Красногвардейский", художественным руководителем которого была Глухова, сообщается, что это служилось внезапно и неожиданно.

Коллеги говорят, что Людмила Борисовна была незаменима для всех творческих коллективов и студий КДЦ, помогая им с выбором репертуара и репетиционным процессом, умела тонко и деликатно разрешать любые сложные ситуации.

В результате три коллектива Центра завоевали за границей награды самого высокого достоинства.

Прощание с актрисой состоятся 2 августа.