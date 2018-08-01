Не до лирики: Захарова возмущена бесконтрольной поездкой погибших журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем "Фейсбуке" еще раз обратилась к теме убийства в ЦАР российских журналистов. Она написала, что не будет сейчас давать оценку действиям тех, кто отправил их в эту страну под видом туристов. "Не до лирики", — отметила Захарова и дала два практических совета в ситуациях, когда руководство СМИ отправляет своих сотрудников в командировки в "сложные регионы".

Захарова посоветовала в этих случаях заранее сообщать об этом в пресс-службу МИД. Тогда российские дипломаты как минимум дадут рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, могут информировать российские посольства для содействия журналистов.

Кроме того, сотрудники МИДа помогут установить контакт с местной стороной, если будет необходимо, дадут разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности и ввозу аппаратуры, отмечает Мария Захарова.

По ее словам, а таком случае "шансы на благополучное возращение повышаются".

Она также пишет, что были случаи, когда в МИДе отговаривали представителей СМИ от поездок в ту или иную "сложную" страну, а когда дипломатов не слушали, то потом месяцами им приходилось вызволять российских журналистов из местных тюрем.

Кроме того, Захарова пишет, что если у представителей СМИ нет желания контактировать с официальными структурами до выезда и (или) сообщать о прибытии в страну в российское посольство, то можно хотя бы установить разработанное министерством иностранных дел РФ мобильное приложение "Зарубежный помощник".

"Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мертвую воду в живую. Но это еще один шанс на выживание в сложной ситуации", — пишет Мария Захарова.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Мария Захарова сообщила, что погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты поехали туда как туристы. Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что "нет понимания", как российские журналисты там оказались, и "кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР".

Между тем, днем 1 августа руководитель "Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского" (ЦУР) Андрей Коняхин сообщил РИА Новости, что как только получит визу и будут билеты, то полетит в ЦАР, чтобы попытаться выяснить подробности о погибшей там российской съемочной группе. Однако пока, сказал Коняхин, ему не удалось попасть в посольство Центральноафриканской республики.

По его сведениям, российские журналисты ездили по стране с достаточно крупной суммой – порядка 8,5 тысячи долларов, поскольку собирались пробыть в ЦАР две недели, а "цены там космические".

Руководитель ЦУР Михаила Ходорковского, от которого, предположительно, и были отправлены в ЦАР погибшие журналисты, сообщил, что гостиница у них не была оплачена – они оплатили за только два дня, потом выехали, но планировали вернуться и оплатить остальное время пребывания в ней.

30 июля в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе они имели только удостоверения "Пресса".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Российское посольство в ЦАР занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Первого августа в память о погибших в Центральноафриканской республике люди несут цветы к стеле в Центральном доме журналиста. Как передает ТАСС, здесь установлены портреты Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля и лежат букеты цветов.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году — после свержения президента Франсуа Бозизе, который был во главе республики с 2003 года. Тогда же боевики свергнувшей его исламистской группировки "Селека" вступили в противостояние с христианским формированием "Анти-Балака". По сведениям ООН, за время конфликта в ЦАРпогибли более тысячи человек и около миллиона были вынуждены покинуть свои дома.