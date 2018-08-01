"Крылья Советов" заключили контракт с вратарем Рыжиковым

Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Сергей Рыжиков подписал контракт с самарским клубом "Крылья Советов". Соглашение рассчитано на два года. 37-летний вратарь будет выступать в Самаре под первым номером.

Как сообщает официальный сайт "Крыльев", в ближайшее время Рыжикова заявят за команду, после чего он сможет выступать в чемпионате России.

Напомним, что известный российский голкипер Сергей Рыжиков 11 сезонов провел в казанском "Рубине". По окончании прошедшего чемпионата клуб расстался с футболистом. В составе команды из Казани Рыжиков дважды становился чемпионом страны и один раз выигрывал Кубок России. Также в его активе два Суперкубка страны.