1 августа 201813:21
"Крылья Советов" заключили контракт с вратарем Рыжиковым
Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Сергей Рыжиков подписал контракт с самарским клубом "Крылья Советов". Соглашение рассчитано на два года. 37-летний вратарь будет выступать в Самаре под первым номером.
Как сообщает официальный сайт "Крыльев", в ближайшее время Рыжикова заявят за команду, после чего он сможет выступать в чемпионате России.
Напомним, что известный российский голкипер Сергей Рыжиков 11 сезонов провел в казанском "Рубине". По окончании прошедшего чемпионата клуб расстался с футболистом. В составе команды из Казани Рыжиков дважды становился чемпионом страны и один раз выигрывал Кубок России. Также в его активе два Суперкубка страны.
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