Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

Представители Росгидромета зафиксировали рост содержания формальдегида в воздухе над Москвой на фоне жары. В частности, превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали в Печатниках и Нагорном районе города. Прогноз по их рассеиванию неблагоприятный, сообщает "Интерфакс".

Росгидромет также предупреждает, что опасность нахождения в воздухе вредных веществ сохранитс и второго августа. Актуально это будет не только для столицы, но и для городов Московской области.

Первого августа в 12:00 в Москве на метеостанции ВДНХ зарегистрирована температура в 26,7 градуса, слабый восточный ветер. В среду столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

Изменение ситуации ожидается лишь в субботу.