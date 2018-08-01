Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

Стоимость разбитой нападающим сборной России и футбольного клуба "Краснодар" Федором Смоловым BMW M5 First Edition оценивается в 9 миллионов рублей, свидетельствуют данные официальных дилеров. Поврежденный автомобиль очевидцы ночного ДТП сняли на видео.

Авария произошла в ночь на 1 августа на Ставропольской улице краевой столицы, близ стадиона "Кубань".

"Он повернул руль и просто не выкрутил обратно. Разобрал все! И диском зацепился жестоко", — описали увиденное свидетели происшествия.

Судя по сделанным ими кадрам и фотографиям, BMW, принадлежащая возлюбленной Смолова, влетела в отбойник и получила серьезные повреждения. Находившийся за рулем футболист не пострадал.

Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. В Краснодаре такая машина всего одна. Цена на авто начинается от 8,99 миллиона рублей.