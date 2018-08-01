Обрушение многоуровневой парковки в Техасе сняли на видео

По меньшей мере 21 автомобиль оказался поврежден в результате двойного обрушения многоуровневой парковки в техасском Ирвинге, сообщает CBS. Повторный обвал сняли на видео.

Инцидент произошел около 11:30 31 июля по местному времени в районе Лас-Колинас — обрушились две секции построенной в 1978 году парковки. Спустя пять часов рухнул еще один пролет с автомобиля, которые владельцам не позволили забрать обследовавшие строение спасатели.

В результате инцидента никто не пострадал, но работы на месте ведутся крайне медленно и аккуратно из-за опасений новых обрушений. По предварительным данным, причиной ЧП стали прошедшие недавно дожди, приведшие к "движению почвы".