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Мировой океан 1 час назад
Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз
Кораллы совсем не похожи на жестоких хищников. "Привязанные" к морскому дну, внешне они куда больше похожи на цветы, нежели на безжалостных охотников. Но не стоит обманываться на их счёт: эти существа гораздо свирепее, чем кажутся.
Итальянский биолог Томас Вега Фернандес (Tomas Vega Fernández) из Зоологической станции Антона Дорна в Неаполе (Stazione Zoologica Anton Dohrn) впервые увидел и описал, как крошечные кораллы совместно ловят и поедают медуз вида Pelagia noctiluca.
Надо сказать, что жертва намного крупнее миниатюрных охотников, и для людей она считается опасной. Как сообщается в пресс-релизе исследования, именно эти медузы несут ответственность за большинство болезненных укусов людей во время купания в Средиземном море.
Изначально Фернандес и его коллега Луиджи Муско (Luigi Musco) исследовали оранжевые кораллы вида Astroides calycularis у итальянского острова Пантеллерия. Тогда учёный и заметил, что кораллы размером с кончик его пальца поедают кусочки медузы. "Я немедленно подал сигнал Луиджи", — вспоминает Фернандес.
Позже они обнаружили ещё больше коралловых полипов, которые "жевали" неожиданных (для биологов) жертв. Поясним, что большинство коралловых полипов (класс морских беспозвоночных из типа стрекающих) имеют твёрдый известковый скелет, которого принято называть кораллом. Впрочем, под словом "коралл" понимают также и живых беспозвоночных.
Тогда учёные сообщили об увиденном Фабио Бадаламенти (Fabio Badalamenti), научному директору Института прибрежной морской среды Итальянского национального исследовательского Совета в Сицилии. Он в то время курировал проект по изучению кораллов. В свою очередь, специалист сам начал искать останки медуз близ кораллов, и вскоре также стал свидетелем необычного явления.
"Медуза пыталась двигаться, ускользнуть, но шансов спастись у неё не было", — рассказывает Бадаламенти.
Примечательно, что кораллы и медузы на самом-то деле являются близкими родственниками. Оба класса принадлежат к стрекающим, древней группе животных с жалящими щупальцами.
Биологи, к слову, не впервые замечают, как менее мобильные стрекающие поедают более подвижных родственников. Однако в подобном поведении были уличены лишь более крупные коралловые полипы. Исследователи даже не подозревали, что миниатюрные A. calycularis могут также охотиться на медуз, и по привычке считали, что они питаются лишь крошечными морскими существами (тем же планктоном).
Но, как оказалось, эти кораллы при своих малых размерах выбирают беспроигрышную тактику для поимки крупной добычи: они прибегают к объединению сил.
Сначала несколько полипов начинают атаку, захватывая колокол (тело) медузы при помощи своих крошечных щупалец. Это происходит в тот момент, когда жертва проплывает слишком близко. Далее другие предприимчивые собратья захватывают щупальца медузы, как бы заглатывая их кончики. Теперь жертва гарантированно не сможет уплыть.
Затем другие полипы (иногда несколько колоний сразу) начинают медленно разрывать медузу на куски.
Именно синхронизированная атака сразу нескольких колоний особенно поразила биологов. "Координация между полипами просто замечательная", — говорит старший научный сотрудник Исследовательского центра по биоразнообразию в Нидерландах Берт Хуксема (Bert Hoeksema). Он не участвовал в исследовании.
На сегодняшний день специалисты не знают, взаимодействуют ли кораллы друг с другом с целью координации атаки или же сотрудничество происходит без "договорённости" между колониями.
Также неясно, как кораллы справляются с ядом медузы. Возможно, что близкие родственники жертв просто невосприимчивы к нему, но пока это точно не известно.
По мнению Мюррея Робертса (J. Murray Roberts), соавтора исследования и профессора Эдинбургского университета, идея о том, что маленькие кораллы могут поедать более крупных существ, "переворачивает общепринятые знания с ног на голову".
"Это заставляет нас переосмыслить сложившиеся представления о питании кораллов и сотрудничестве коралловых полипов ради поимки большой добычи", — рассуждает учёный.
Как отмечают специалисты, медузы вида P. noctiluca большую часть жизни проводят в более глубоких водах, поэтому маловероятно, что кораллы оказывают большое влияние на их популяцию. Но они и другие существа могут быть незаменимой пищей для кораллов.
Когда медузы проходят вблизи берега, они представляют собой богатый природный ресурс, говорит Бадаламенти, и, вероятно, в тот момент являются ключевым источником пищи для полипов.
Обнаруженное явление может быть сезонным, считает Хуксема, что может объяснить, почему учёные не фиксировали эту тактику раньше.
В общей сложности за несколько лет исследования учёные наблюдали, как 20 медуз вида P. noctiluca были съедены кораллами. Подробно о результатах работы специалисты рассказали в статье, опубликованной в журнале Ecology.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали о том, как кораллы могут побороться с подкислением океанов. Также мы сообщали об обнаружении на дне Красного моря кораллов, сияющих самыми разными цветами. К слову, и у кораллов есть враги, и это, как ни странно, крысы.
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