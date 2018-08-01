Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 августа 201814:53

РПЛ установила рекорд посещаемости стартового тура

https://twitter.com/pfc_cska

В Российской премьер-лиге установлен рекорд посещаемости первого тура чемпионата страны по футболу. Около 170 тысяч зрителей посетили стартовые игры в восьми городах России. Это почти на 35 тысяч больше показателя 2010 года. Тогда первый тур российского первенства собрал 135 323 болельщика.

Больше всего зрителей оказалось на встрече между "Крыльями Советов" и ЦСКА. В Самаре игру посмотрели 39 137 человек. Всего же стартовый тур сезона-2018/19 посетили 169 600 зрителей (в среднем – 21 200 за игру), сообщает официальный сайт РПЛ.

Предполагается, что интерес к российскому футболу вызван прошедшим чемпионатом мира в России.

Сейчас

16:01

В коллекторе на юго-востоке Москвы погиб рабочий

15:35

В Калининграде раскрыта ячейка ИГ

15:27

У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

14:44

С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

12:53

Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

11:38

Тимати оштрафовали за концерт на крыше автомобиля

11:11

Суд вынес приговор банде ГТА

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Не до лирики: Захарова возмущена бесконтрольной поездкой погибших журналистов

Не до лирики: Захарова возмущена бесконтрольной поездкой погибших журналистов

2 часа назад
С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

1 час назад
Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

2 часа назад
Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

1 час назад
Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

2 часа назад
Из Булгаковского дома в Москве похитили кота Бегемота

Из Булгаковского дома в Москве похитили кота Бегемота

29 минут назад
Самые "больные" регионы России

Самые "больные" регионы России

4 часа назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

1 час назад
Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

4 часа назад
Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

3 часа назад
Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

7 часов назад
Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

3 часа назад
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

31.07.2018 14:51
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
В США 10-летний школьник побил рекорд Майкла Фелпса. Видео

В США 10-летний школьник побил рекорд Майкла Фелпса. Видео

17 минут назад
У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

27 минут назад
Пьяная москвичка закатила концерт в новосибирском аэропорту

Пьяная москвичка закатила концерт в новосибирском аэропорту

1 час назад
Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз

Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз

1 час назад
Гардеробная звезды: повторяем самые стильные образы Елены Летучей

Гардеробная звезды: повторяем самые стильные образы Елены Летучей

1 час назад
Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

1 час назад
Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

2 часа назад
Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

2 часа назад
В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

2 часа назад
Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

3 часа назад
У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

4 часа назад
Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

4 часа назад
7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

4 часа назад
Древнейшие в Солнечной системе минералы рассказали, каким было Солнце до рождения Земли

Древнейшие в Солнечной системе минералы рассказали, каким было Солнце до рождения Земли

4 часа назад
СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

4 часа назад
Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

4 часа назад
Тревожность передается по наследству

Тревожность передается по наследству

5 часов назад
Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

5 часов назад
Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

5 часов назад
10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

5 часов назад
Ассанж покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

Ассанж покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

5 часов назад
В Москве на Пушкинской площади столкнулись семь автомобилей

В Москве на Пушкинской площади столкнулись семь автомобилей

5 часов назад
Вести.net: пройти контроль в аэропорту с гаджетами станет проще

Вести.net: пройти контроль в аэропорту с гаджетами станет проще

5 часов назад
Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены

Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены

6 часов назад
Борцов с коррупцией из ФСБ арестовали за мошенничество

Борцов с коррупцией из ФСБ арестовали за мошенничество

6 часов назад
Курильские острова покрываются сетью современных дорог

Курильские острова покрываются сетью современных дорог

7 часов назад
Суд оставил под арестом руководителя службы пожаротушения ТЦ "Зимняя вишня"

Суд оставил под арестом руководителя службы пожаротушения ТЦ "Зимняя вишня"

7 часов назад
Демилитаризация Сирии: боевики продолжают покидать захваченные города

Демилитаризация Сирии: боевики продолжают покидать захваченные города

7 часов назад
International Champions Cup. "Манчестер Юнайтед" справился с "Реалом"

International Champions Cup. "Манчестер Юнайтед" справился с "Реалом"

7 часов назад
Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Ростовской области

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Ростовской области

7 часов назад
В США вновь запретили публикации схем сборки оружия, распечатанного на 3D-принтере

В США вновь запретили публикации схем сборки оружия, распечатанного на 3D-принтере

8 часов назад
РЖД: расписание на вокзалах будут показывать по местному времени

РЖД: расписание на вокзалах будут показывать по местному времени

8 часов назад
Трамп: стена на границе США с Мексикой уже возводится

Трамп: стена на границе США с Мексикой уже возводится

12 часов назад
Танковый биатлон: выросший уровень подготовки команд приятно удивил организаторов

Танковый биатлон: выросший уровень подготовки команд приятно удивил организаторов

15 часов назад