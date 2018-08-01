РПЛ установила рекорд посещаемости стартового тура

В Российской премьер-лиге установлен рекорд посещаемости первого тура чемпионата страны по футболу. Около 170 тысяч зрителей посетили стартовые игры в восьми городах России. Это почти на 35 тысяч больше показателя 2010 года. Тогда первый тур российского первенства собрал 135 323 болельщика.

Больше всего зрителей оказалось на встрече между "Крыльями Советов" и ЦСКА. В Самаре игру посмотрели 39 137 человек. Всего же стартовый тур сезона-2018/19 посетили 169 600 зрителей (в среднем – 21 200 за игру), сообщает официальный сайт РПЛ.

Предполагается, что интерес к российскому футболу вызван прошедшим чемпионатом мира в России.