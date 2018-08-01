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В ЦАР убиты трое журналистов из России 1 час назад
Последняя поездка в Африку: кто ответит за гибель документалистов
МИД России призывает средства массовой информации заранее сообщать о командировках корреспондентов в горячие точки планеты. "Тогда повышаются шансы на благополучное возвращение журналистов домой", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Между тем, сотрудники СМИ несут цветы к Центральному дому журналиста в Москве в память о коллегах, погибших в Центральноафриканской республике. У здания установлены портреты убитых Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. На этой неделе их тела доставят на Родину.
Надежды на то, что о гибели документалистов сообщили по ошибке уже не осталось. В Центральноафриканской республике закончили опознание тел троих россиян – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Их родным не придется лететь в столицу страны Банги за телами своих близких – уже найден спонсор, который оплатит репатриацию останков.
Трагедия произошла в 23 километрах от города Сибю: машину с россиянами обстреляли из засады. Агентство "Рейтер", ссылаясь на местных чиновников, сообщает: на российских документалистов напали примерно 10 вооруженных человек в тюрбанах. Говорили они якобы на арабском.
Дело о гибели россиян открыл Следственный комитет России, а Министерство иностранных дел называет вопрос возвращения тел убитых в Москву – приоритетным. По словам дипломатов, журналисты не поставили их в известность о том, что собираются снимать документальный фильм в одной из самых опасных точек на земле.
"Ехали как туристы, просрочены документы, — отметила Мария Захарова. — МИД был не в курсе их планов".
Это была командировка от проекта "Центр управления расследованиями". Когда съемочная группа в последний раз выходила на связь, журналисты рассказывали коллегам, как приходилось давать взятки в 120 долларов местной полиции.
Для Орхана Джемаля поездка в ЦАР стала еще одним пунктом в череде поездок в горячие точки. Он писал о войне в Афганистане, Ираке, Ливане, Южной Осетии и Сирии. Семь лет назад был серьезно ранен в Ливии. Журналист Максим Шевченко отговаривал друга от поездки в ЦАР. "Я говорил ему, что вы там будете как овцы среди волков, при всей вашей смелости, — отметил он. – В этой республике жизнь человека ничего не стоит, тем более жизнь белого человека".
Режиссер Александр Расторгуев — автор более десятка документальных фильмов, многие из которых получили российские и международные награды. Оператором нового документального проекта должен был стать Кирилл Радченко: раньше он работал в информационном агентстве Anna-News, а также в различных студиях.
Центральноафриканская республика – горячая точка даже по меркам таких опытных журналистов, как Джемаль, Расторгуев и Радченко. Одна из беднейших стран мира — ЦАР последние годы охвачена войной всех против всех. После провозглашения независимости от Франции 58 лет назад республика пережила несколько военных переворотов, а в 2013-м здесь развернулся межконфессиональный конфликт между правительственными силами и повстанцами-мусульманами.
Пять лет назад коалиции Селека даже удалось захватить столицу и свергнуть президента. В ответ христиане создали свои отряды ополчения, начались расправы над представителями мусульманской общины. Чтобы стабилизировать ситуацию в ЦАР, ООН развернула в стране воинский контингент.
Сейчас одним из главных остается вопрос: как получилось, что трое журналистов с дорогой аппаратурой и огромной по меркам ЦАР суммой на руках (8,5 тысяч долларов) в 7 часов вечера оказались в дороге без охраны? Остались ли деньги и ценные вещи при убитых или же были похищены – не сообщается.
В проекте "Центр управления расследованиями" признали, что россияне въехали в ЦАР по туристическим визам. При этом редакция настаивает: вопросы безопасности "обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН в ЦАР". Она же якобы помогла съемочной группе найти водителя. Именно он по странному совпадению оказался единственным выжившим в этой трагедии. Каким образом мужчине удалось добраться с места засады до представителей властей, и где сейчас он находится – пока неизвестно.
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