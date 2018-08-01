Из Булгаковского дома в Москве похитили кота Бегемота

Музей "Булгаковский дом" сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что 1 августа неизвестной женщиной был похищен сотрудник музея кот Бегемот — любимец всех, кто хоть однажды был в Москве на Большой Садовой, дом 10.

Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 килограммов, характер суровый, отмечается в сообщении Булгаковского дома.

Там просят всех неравнодушных помочь в его поисках.

Кот Бегемот был так назван в честь одного из самых очаровательных персонажей романа Булгакова "Мастер и Маргарита", он живет в музее с 2005 года. У Бегемота есть собственный врач и стилист, также ему полагается спецпитание.