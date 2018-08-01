У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

В среду днем около многоэтажного жилого дома на севере Москвы обнаружены три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

По данным экстренных служб, боеприпасы нашли возле дома номер 1 на улице Автомоторная, место находки уже огорожено, ожидается прибытие сотрудников оперативных служб.