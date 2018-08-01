Ловкий грабитель оставил без еды клиента "Макавто"

Знатной порции калорий лишил клиента питерского "Макавто" шустрый молодой человек, перехвативший заказ в момент его выдачи и тут же скрывшийся в темноте. Ловкого злоумышленника сняла камера регистратора.

Инцидент произошел ближе к часу ночи 1 августа в "Макдональдсе" на Народной улице. Воришка, очевидно, превратно толковал выражение "быстрое питание": жертву с достойным набором блюд он поджидал между окнами заказа и выдачи. Услышав требуемые пункты из меню, он размялся, а стоило сотруднице заведения протянуть водителю пакет с едой, как тут же налетел и был таков.

На записи видно, что сделавший заказ мужчина не сразу сообразил, что же произошло, тем самым предоставив фору скрывшемуся за углом злоумышленнику. Догнать его водителю так и не удалось.