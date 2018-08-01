Офшорами братьев Магомедовых "руководили" охранники и водители

По уголовному делу братьев Магомедовых о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества 1 августа Тверским судом Москвы арестован бывший финансист группы "Сумма" Кабанова, передает ТАСС.

Кроме того, отметил на суде следователь, в ходе расследования был обнаружен ряд документов на офшорные компании и установлено немало имущества за границей, в том числе во Франции, "где у Магомедова проживают дети". Не исключено, что это имущество будет арестовано: для правовой помощи направлены соответствующие запросы, сообщает РИА Новости.

Представитель следствия также сообщил, что руководителями офшорных компаний были водители и охранники фигурантов данного уголовное дела.

Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали в марте 2018 года. Как считает следствие, братья причастны к хищению 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном хранении оружия.

Ранее были арестованы банковские счета, а также четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.