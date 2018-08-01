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Выборы мэра Москвы 42 минуты назад
Основой предвыборной программы Собянина станут 146 планов развития районов
В предвыборную программу кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина войдут предложения жителей и планы развития всех 146 районов города. На их основе будет сформирована и новая программа "Мой район". Проект программы развития районов Собянин в среду обсудил с экспертным сообществом в ходе круглого стола.
"К нам поступает большое количество наказов, их собирают волонтеры, они поступают в штаб. Я сам встречаюсь очень много в районах. И на основании того запроса, который я слышу и родилась идея создания программы под условным названием "Мой район". Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная. Обобщив огромный массив предложений мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий", — сказал Собянин.
По его словам, идея комплексного развития районов близка к общим целям, поставленными в городе, — обеспечения равных возможностей для москвичей.
"Речь идёт о равных возможностях для получения качественного школьного образования, и о равных возможностях доступа к квалифицированной медицинской помощи, доступность к общественному транспорту, уровню благоустройства. Казалось, этого бы и достаточно. Но, если смотреть в среднем "по больнице", в среднем по городу, то все замечательно. Но в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе — детского дошкольного учреждения, в третьем нет своего парка, в четвёртом не хватает культурной или спортивной организации", — отметил кандидат в мэры.
Он подчеркнул, что у москвичей должны быть равные возможности для комфортной жизни и работы, независимо от места проживания.
"Эту проблему надо решать в привязке к конкретному району так, чтобы в каждом районе была своя комплексная программа, в том числе важно развитие общественных пространств районов, благоустройство", — считает Собянин.
Программа "Мой район" требует детальной настройки, подчеркнул он. "Очень важно, чтобы эта программа была не формальной и не на выборный период кампании, не утверждалась раз и навсегда, а была живой программой, куда можно постоянно догружать те запросы, которые возникают у жителей конкретного района, теми идеями, которые возникают в процессе реализации тех или иных программ", — сказал Собянин.
Он отметил, что программа "Мой район" будет постоянно обновляться с учетом запросов горожан, а затем утверждаться на календарный год, что позволит подкрепить исполнение программы финансированием и организационными возможностями города.
"Таким образом мы достигнем более комплексного развития Москвы, чтобы программы развития касались не только города в целом, а и конкретных районов, конкретного москвича", — добавил Собянин.
В ходе круглого стола, в котором приняли участие ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, архитектурный критик Григорий Ревзин, депутаты нескольких районов Москвы, президент Института экономики города Надежда Косарева, председатель Ассоциации муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и другие, эксперты поддержали идею программы "Мой район".
Данная встреча с экспертным сообществом стала второй в цикле круглых столов, которые намерен провести кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в ближайшее время с целью формирования своей предвыборной программы. Предыдущая встреча была посвящена развитию сферы здравоохранения столицы.
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