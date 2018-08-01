Глава словацкой делегации: Крым был, есть и всегда будет русским

Крым был, есть и всегда будет русским, считает Петер Марчек, депутат Национального совета Словакии, глава словацкой делегации политиков и бизнесменов, прибывших на полуостров с рабочим визитом.

"У вас есть огромные возможности. Мы не уйдем от вас, пока не подпишем хотя бы один маленький контракт или договор", — заявил Марчек на встрече с крымскими властями.

При этом депутат рассказал, что перед поездкой в Крым на членов делегации пытались оказать политическое давление. В частности, предупреждали, что в случае совершения такой поездки Украина запретит им въезд на свою территорию, передает РИА Новости.

"Это не мои проблемы, если они запретят. Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной и Россией. Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека", — подчеркнул депутат Национального совета Словакии.