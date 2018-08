Трамп призвал генпрокурора прекратить дело о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора страны Джеффа Сешнса завершить расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, назвав ситуацию "кошмарной" и отметив, что расследование напоминает "мошенническую охоту на ведьм", которая, по его мнению, пятнает США.

Миллиардер обвинил специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимается данным расследованием, в том что он настроен предвзято к нему и защищает людей, настроенных против американского президента.

В качестве примера Трамп вспомнил агента ФБР Питера Строка, отстраненного в августе 2017 года из группы Мюллера в связи с его нелицеприятными высказываниями в адрес нынешнего руководителя США, что могло повлиять на непредвзятость расследования.

.....remain in the FBI while he himself was being investigated. This is a real issue. It won’t go into a Mueller Report because Mueller is going to protect these guys. Mueller has an interest in creating the illusion of objectivity around his investigation.” ALAN DERSHOWITZ....