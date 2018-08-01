Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

Убийство тремя сестрами своего отца можно было предотвратить. Так считают многие знакомые с ситуацией в семье Хачатурянов. Как работали социальные службы и полиция? И почему не приняли мер, если знали о надвигающемся конфликте? Эти вопросы, похоже, теперь волнуют в том числе и следователей.

К истории про убийство Михаила Хачатуряна подключилась прокуратура. Надзорные органы начали проверку в отношении органов опеки и попечительства Алтуфьевского района. За семейством Хачатурян, где три дочки-погодки Ангелина, Мария и Кристина убили собственного отца, явно недоглядели. И в отделе социальной защиты района мы решили узнать, как здесь реагировали на жалобы из школы.

Кроме руководителя отдела соцзащиты к съемочной группе так никто и не вышел, а едва появилась камера — на двери кабинета специалиста органов опеки возникла табличка с надписью "Приема нет". Попытались пообщаться и с представителями комиссии по делам несовершеннолетних — накануне в управе Алтуфьевского района съемочную группу "Дежурной части" встретили не очень гостеприимно. Когда попытались пройти к кабинету специалиста, охранник набросился на съемочную группу и пытался сломать оборудование. Сегодня дверь в управу и вовсе закрыли. А ведь именно сюда из школы 1370 поступило сразу несколько обращений. Сестры Хачатурян, по некоторым данным, систематически не посещали образовательное учреждение и имели огромную академическую задолженность, то есть, по сути, были в классе среди отстающих. Все эти факты сейчас тоже проверяет прокуратура.

Если прокуратура пытается выяснить, почему не удалось предотвратить преступление, то у следователей чуть больше суток на то, чтобы выяснить обстоятельства самого убийства. По их версии, дочери планировали расправу со своим отцом заранее. Накануне они провели с девочками проверку показаний на месте. Побывала в квартире и бывшая жена погибшего Михаила Хачатуряна.

В пользу версии следствия говорит и информация, появившаяся в СМИ: якобы с банковских счетов убитого Михаила Хачатуряна пропали все деньги. По словам друга семьи Хачатурян Брюса Хлебникова, Михаил полностью доверял своим дочерям. Вполне возможно, что сестры имели доступ к банковским картам отца и знали PIN-коды. Но ведь сами девушки — в изоляторе. Кто тогда мог снять деньги? На это тоже есть простое объяснение: Аурелия Дундук — бывшая супруга Михаила – оказывается, очень тесно общалась с дочерьми даже после того, как ушла из семьи.

В скором времени Останкинский суд Москвы должен избрать меру пресечения всем трем сестрам Хачатурян. Известно, что следователи снова будут просить об аресте и настаивать на том, что преступление в панельной 9-этаже на Алтуфьевском шоссе было именно спланированным убийством группой лиц по предварительному сговору.