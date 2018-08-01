Задержание вербовщиков ИГ в Калининграде. Эксклюзивные кадры

Появились эксклюзивные кадры задержания сотрудниками управления ФСБ РФ по Калининградской области девятерых вербовщиков организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

По данным оперативников, члены законспирированной ячейки радикалов вели идеологическую обработку населения и распространяли запрещенную экстремистскую литературу. В результате вербовки двое жителей Калининграда уехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористического сообщества, сообщает ТАСС.

По итогам обысков на квартирах членов преступной группы были изъяты восемь единиц огнестрельного оружия, граната, 168 патронов разного калибра.

Возбуждены уголовные дела в отношении четверых задержанных, причастность к террористической деятельности остальных задержанных проверяется.