Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 августа 201818:49

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

Сергей Метелица/ТАСС

Ходатайство об аресте еще четырех фигурантов уголовного дела о пытках в колонии поступили в Заволжский районный суд Ярославля.

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова, подчеркнув, что дата рассмотрения ходатайств пока не назначена​​​.

При этом Следственный комитет РФ официально пока не сообщил о задержании новых подозреваемых, который теперь стало двенадцать.

Уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" по поводу жестокого избиения Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле было возбуждено после того, как "Новая газета" опубликовала видео, на котором тюремщики измывались над заключенным.

В ходе последующего расследования все участники дикой сцены были установлены. Отстранены от должности 17 сотрудников колонии.

После скандала Федеральная служба по исполнению наказания организовала по всей России специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. Директор ФСИН России Геннадий Корниенко назвал дикой историю с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии.

Сейчас

18:35

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

18:06

После выборов в столице Зимбабве военные расстреляли митинг оппозиции

17:16

Трамп призвал генпрокурора прекратить дело о вмешательстве России в выборы

16:11

Арестован бывший финансист группы "Сумма"

16:01

В коллекторе на юго-востоке Москвы погиб рабочий

15:35

В Калининграде раскрыта ячейка ИГ

15:27

У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

24 минуты назад
В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

21 минута назад
Последняя поездка в Африку: кто ответит за гибель документалистов

Последняя поездка в Африку: кто ответит за гибель документалистов

3 часа назад
Задержание вербовщиков ИГ в Калининграде. Эксклюзивные кадры

Задержание вербовщиков ИГ в Калининграде. Эксклюзивные кадры

1 час назад
После выборов в столице Зимбабве военные расстреляли митинг оппозиции

После выборов в столице Зимбабве военные расстреляли митинг оппозиции

48 минут назад
Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

25 минут назад
Самые "больные" регионы России

Самые "больные" регионы России

7 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

4 часа назад
Кота Бегемота подкинули к Дому Булгакова, но без ошейника-косточки

Кота Бегемота подкинули к Дому Булгакова, но без ошейника-косточки

1 час назад
Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

6 часов назад
Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

10 часов назад
Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

Ключом и ломом: петербуржец свинтил с железной дороги 275 тонн гаек

6 часов назад
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

31.07.2018 14:51
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
В Вене служебных собак из-за жары обули в кеды

В Вене служебных собак из-за жары обули в кеды

43 минуты назад
На день ВДВ в Москве ограничат движение транспорта

На день ВДВ в Москве ограничат движение транспорта

58 минут назад
Трамп призвал генпрокурора прекратить дело о вмешательстве России в выборы

Трамп призвал генпрокурора прекратить дело о вмешательстве России в выборы

1 час назад
В Южной Корее побит температурный рекорд, есть погибшие

В Южной Корее побит температурный рекорд, есть погибшие

1 час назад
Американские полицейские расстреляли вооруженного мужчину и его заложницу

Американские полицейские расстреляли вооруженного мужчину и его заложницу

1 час назад
Глава словацкой делегации: Крым был, есть и всегда будет русским

Глава словацкой делегации: Крым был, есть и всегда будет русским

2 часа назад
В коллекторе на юго-востоке Москвы погиб рабочий

В коллекторе на юго-востоке Москвы погиб рабочий

2 часа назад
Суд отклонил иск производителя гомеопатических средств к РАН

Суд отклонил иск производителя гомеопатических средств к РАН

2 часа назад
Пищевая добавка может преуспеть там, где антидепрессанты терпят неудачу

Пищевая добавка может преуспеть там, где антидепрессанты терпят неудачу

2 часа назад
Офшорами братьев Магомедовых "руководили" охранники и водители

Офшорами братьев Магомедовых "руководили" охранники и водители

2 часа назад
В США 10-летний школьник побил рекорд Майкла Фелпса. Видео

В США 10-летний школьник побил рекорд Майкла Фелпса. Видео

3 часа назад
У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

3 часа назад
Пьяная москвичка закатила концерт в новосибирском аэропорту

Пьяная москвичка закатила концерт в новосибирском аэропорту

4 часа назад
В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

4 часа назад
Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз

Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз

4 часа назад
Гардеробная звезды: повторяем самые стильные образы Елены Летучей

Гардеробная звезды: повторяем самые стильные образы Елены Летучей

4 часа назад
Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

5 часов назад
Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку

5 часов назад
Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

5 часов назад
Изменились правила выдачи семейной ипотеки

Изменились правила выдачи семейной ипотеки

5 часов назад
Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

5 часов назад
Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

5 часов назад
Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

5 часов назад
В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

5 часов назад
Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

Под Серпуховом совершил жесткую посадку самолет-амфибия

6 часов назад
У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

7 часов назад
Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

Трамвай опрокинул грузовик на юго-востоке Москвы

7 часов назад
7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

7 часов назад
Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

Пассажиры потерпевшего крушение самолета покинули его за минуту до взрыва

7 часов назад
Древнейшие в Солнечной системе минералы рассказали, каким было Солнце до рождения Земли

Древнейшие в Солнечной системе минералы рассказали, каким было Солнце до рождения Земли

7 часов назад
СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

7 часов назад
Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

Трехлетняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже в Уфе

7 часов назад
Тревожность передается по наследству

Тревожность передается по наследству

8 часов назад
Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

8 часов назад
Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

8 часов назад
10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

8 часов назад