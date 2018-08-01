В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

Ходатайство об аресте еще четырех фигурантов уголовного дела о пытках в колонии поступили в Заволжский районный суд Ярославля.

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова, подчеркнув, что дата рассмотрения ходатайств пока не назначена​​​.

При этом Следственный комитет РФ официально пока не сообщил о задержании новых подозреваемых, который теперь стало двенадцать.

Уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" по поводу жестокого избиения Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле было возбуждено после того, как "Новая газета" опубликовала видео, на котором тюремщики измывались над заключенным.

В ходе последующего расследования все участники дикой сцены были установлены. Отстранены от должности 17 сотрудников колонии.

После скандала Федеральная служба по исполнению наказания организовала по всей России специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. Директор ФСИН России Геннадий Корниенко назвал дикой историю с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии.