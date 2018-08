Эйфелева башня закрыта из-за забастовки персонала

В Париже Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала. В официальном аккаунте башни в Twitter не указано, когда достопримечательность вновь станет доступна для посетителей.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент переговоры между руководством Эйфелевой башни и профсоюзом сотрудников приостановлены.

Заявка на проведение забастовки была подана персоналом заранее. Проведение акции планировалось на четверг, однако башня закрылась в среду в 16:00 (18:00 мск).

Руководство монумента уже связалось с туристами, купившими билеты на Эйфелеву башню, и принесло им извинения.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH