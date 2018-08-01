Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик во время пресс-конференции заявил, что ничего не просит у Украины, кроме как не мешать ему двигаться дальше. Кроме того, он добавил, что откажется звания "Герой Украины".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить боксеру это звание после того, как Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.

"Герой? Не нужны мне никакие звезды, — заявил Усик, которого цитирует РИА Новости. — Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии".