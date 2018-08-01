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В ЦАР убиты трое журналистов из России 18 минут назад

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1 августа 201819:45 Станислав Бернвальд

Убийство журналистов в Африке: коллеги вспоминают детали роковой поездки

Тела журналистов, погибших в Центральноафриканской республике, отправят в Россию 3 августа. Об этом сообщают в посольстве России в Банги. О смерти Орахана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева стало известно 31 июля, однако точные обстоятельства произошедшего пока неясны.

За их спиной — не одна командировка в горячие точки. Орхан Джемаль был признанным знатоком Африканского континента: Сомали, Кения, Эфиопия. И вот, наконец, Центрально африканская республика. Коллеги до сих пор не понимают: как настолько опытные журналисты отправились в охваченную войной горячую точку, не обеспечив собственную безопасность.

"Почему они не вышли на связь с МИДом, почему не передали данные о себе посольству? – недоумевает военный корреспондент Александр Сладков. — Не надо советоваться, не надо просить разрешения. Вы скажите, что вы работаете на территории — никто вам мешать не будет. Все, что касается тактического уровня, переводчики, вооруженная охрана, проводник — все это очень важные ступени".

О том, что к такой командировке необходимо тщательно готовиться, и лучше сейчас туда не ехать накануне отъезда группы говорил и друг Джемаля Максим Шевченко. "У вас нет никакой крыши, у вас нет никакой охраны, — отмечал он. — В этой республике жизнь человека ничего не стоит. Тем более жизни белого человека. Там белые или с оружием, или под охраной вооруженных людей. Там не бывает белых просто так! И он согласился со мной, но он был в безвыходной ситуации. Ему нужна была громкое журналистская тема и деньги".

Якобы "громкую" журналистскую тему о присутствии в ЦАР российских военизированных структур, занимающихся подготовкой местных силовиков, предложил снять некий "Центр управления расследованиями". Они были и заказчиками материала, они же финансировали и организовывали командировку. Однако, по словам официально представителя МИД России, никакой сенсации в нахождении там военных инструкторов никогда не было.

"Даже на сайте МИД еще в марте этого года была опубликована детальная информация о нашем взаимодействии с ЦАР по направлению инструкторов — как военных, так и гражданских, — напомнила официальный представить МИД Мария Захарова. — Даже зарубежные СМИ имели возможность и делали репортажи о российских инструкторах на земле".

Близкая подруга погибшего режиссера Александра Расторгуева в своем Facebook пишет, что о предстоящей командировке не должен был знать никто. Она пыталась отговорить друга от поездки, но безуспешно. "Он не сказал мне, куда едет, сказал – "Нельзя говорить никому". 8,5 тысяч долларов, камеры. Одни, без конвоя, в стране, где революция, голод. Кто отправил моего друга, коллегу на смерть? – пишет девушка. — Кто это сделал?? Что Саша знал?? Я знаю, что в этой редакции не принято рассказывать людям до конца. И вот цена. Цена и итог этой безалаберности, тщеславия, малодушия. Вы убили людей. Кому нужен нахрен ваш фильм??".

"ЦУР", как считают эксперты, — одна из многочисленных структур Михаила Ходорковского. Была создана несколько лет назад, основное направление — журналистские расследования. "То, что Ходорковский является основным заказчиком, в прямую нигде не утверждалось, но в узких кругах, это довольно известный факт, и отвергать этот факт смелости у Михаила Борисовича не достанет, — говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — В свою очередь, он является таким агрегатором, к которому стекаются деньги от разных фондов, разных правительств. Эти средства направлены, прежде всего, на то, чтобы всячески критиковать нынешнее российское правительство и доставлять неудобства".

Сам Ходорковский, сразу после того как накануне появилась информация об убийстве журналистов в Африке, отреагировал на новость в своем Twitter: "Трое замечательных людей, партнеров нашего "ЦУРа", снимавшие вместе с ними фильм "Российские наемники", убиты. Вечная память. Мы, вместе с коллегами из дружественных изданий, собираем группу для независимого расследования на месте".

Как только в Сети поднялась возмущенная волна критики в сторону Ходорковского по поводу организации безопасности съемочной группы, Михаил Борисович через тот же Twitter, поспешил всю ответственность по сути, как считают эксперты, переложить на погибших журналистов. "Много в советчиков про охрану. Погибшие журналисты были партнерами в нашем проекте, — отметил Ходорковский. — Людьми с огромным опытом, которые знали, как и что надо делать. Смешно было бы мне что-то навязывать Джемалю. Мы продолжим расследование. И будет риск, и будут смелые люди. Такие люди меняют мир".

По сути, Ходарковский утверждает, что погибшие были внештатными сотрудниками, работающими на договорной основе. А значит, как считают эксперты, "ЦУР" Ходорковского никому ничего не должен. Более того, в российском МИДе уже заявили, что журналисты заехали на территорию республики как частные лица, без редакционного задания и с просроченными удостоверениями.

"Пришлось делать запрос в ЦАР в Москве, чтобы понять, на каком основании они находились на территории республики, были предоставлены их анкета, где было написано, что цель поездки – "туризм", — рассказала Мария Захарова, — а также был запрос, оформляли ли они какие-то документы, связанные с их журналистской деятельностью, так же было сказано, что никаких иных аккредитаций или иных связанных провозом аппаратуры документов у них не было".

По словам официального представителя МИД, сейчас дипломаты занимаются возможностью скорейшей отправки тел погибших журналистов на Родину. "Центр управления расследованиями", который отправил журналистов в их последнюю командировку, от дальнейших комментариев пока отказывается.

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