В Приморье мужчина убил трех человек, в том числе ребенка

Следственные органы Приморья разбираются в инциденте со стрельбой в одном из местных сел, где убитыми найдены три человека, в том числе, ребенок.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Следственном комитета России по региону, подчеркнув, что тело предполагаемого стрелка было найдено в соседнем доме. Экспертиза показала, что он покончил с собой.

Трагедия произошла в селе Каменушка Уссурийского городского округа. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе криминалисты. Предполагаемому преступнику было 49 лет.