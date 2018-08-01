Кота Бегемота не похищали, а просто хотели приютить

Кот Бегемот из музея-театра "Булгаковский дом" не был похищен — его хотела приютить прохожая, увидев перепуганное животное на улице, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром в среду сотрудники музея подали заявление о пропаже Бегемота в полицию. Позже стало известно, что кот нашелся без ошейника возле Театра Моссовета.

Музей-театр "Булгаковский Дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем находится экспозиция, которая посвящена жизни и творчеству Михаила Булгакова, В здании регулярно проходят экскурсии, постановки и другие события.

В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения и его полноправным сотрудником.