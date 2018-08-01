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В ЦАР убиты трое журналистов из России 19 минут назад

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1 августа 201820:22

СМИ: российских журналистов в ЦАР могли допрашивать и пытать

Представители африканского СМИ Palmarescentrafrique выдвинули новую версию гибели российских журналистов в ЦАР. По данным издания, Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко допросили, а потом убили. Ранее сообщалось, что на автомобиль россиян напали из засады, и те погибли на месте.

Африканские журналисты пишут, что повстанцы из мусульманской группировки "Селека", которые контролируют территории вокруг города Декоа, взяли россиян в плен, а затем убили. Сообщается, что бандитов возглавлял человек по имени Нуреддин Адам.

Авторы Palmarescentrafrique сетуют на то, что россияне решили поехать без сопровождения.

"Это было колоссальной ошибкой", — отмечают журналисты.

Ранее глава организации "Центр управления расследованиями" Андрей Коняхин, совместно с которой россияне снимали в ЦАР документальный фильм, говорил, что наших соотечественников обстреляли на дороге после того, как они отклонились от намеченного маршрута.

Водитель остался жив и подтвердил факт нападения.

В МИД России опровергали сообщения о том, что журналисты расследовали в ЦАР деятельность частных военных компаний. По словам Коняхина, россияне снимали в Африке фильм о местной жизни. По данным ведомства, они приехали в республику в качестве туристов с просроченными журналистскими аккредитациями.

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