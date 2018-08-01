Матч за шахматную корону пройдет в колледже Холборна в Лондоне

Матч за "Шахматную корону" — звание чемпиона мира – пройдет в колледже Холборна в Лондоне. Напомним, за почетный титул будут бороться действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана. Первая игра состоится 9 ноября.

"Это место наполнено историей и искусством, — сказал глава компании World Chess by Agon Limited, обладающей правами на организацию встречи, Илья Мерензон, которого цитирует РИА Новости. — Сейчас оно используется в основном для фильмов. Оно немного потрепано, но мы убедились, что он потрясающее".