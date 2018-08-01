Машину изрешетили, а водитель остался жив: зачем журналисты отправились в самое пекло

В Центральноафриканскую республику, где погибли российские журналисты, на место преступления отправились следователи из полиции ООН. В деле об убийстве появились новые детали. Выживший водитель рассказал, кто напал на съемочную группу. При этом, появились вопросы — и к нему самому — как ему удалось сбежать от вооруженной банды? У журналистов охраны не было. Хотя они знали, что едут в опасную зону.

Тела погибших находятся в столице Центральноафриканской республики. В Москву доставят в ближайшее время. Опытные военные корреспонденты. География командировок — как энциклопедия вооружённых конфликтов современности. Александр Расторгуев, Кирилл Радченко, Орхан Джемаль.

"Когда его не хотели отпускать в Сомали, он просто взял и на собственные, на личные деньги поехал туда, попал в тюрьму, потом написал репортаж", — рассказал о Джемале журналист Андрей Бабицкий.

"Орхан был таким оппонентом по мировоззрению для меня лично. Беседовать с ним всегда было интересно, всегда полезно и никогда эти споры о мировоззрении не перерастали в личный конфликт", — говорит Семен Пегов, журналист и руководитель проекта Wargonzo.

Все трое жили военной журналистикой. Видимо, поэтому и въехали в Центральноафриканскую республику по туристическим визам. Знали, что официальную аккредитацию могут не дать и командировка сорвётся.

"Никаких иных аккредитаций, связанных с провозом оборудования не было. Истинные цели — это не к МИДу вопрос, учитывая, что они не информировали ни МИД, ни наше посольство о своём пребывании в ЦАР", — сообщила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России.

Джемаль, Расторгуев и Радченко провели в столице страны — Банги, меньше суток. Прилетели, наняли водителя и поехали в соседнюю провинцию. Причём практически ночью. Машину остановили на блок-посту. Дальше — две версии. Журналистов допросили и убили члены оппозиционной группировки "Селека". Либо огонь открыли сразу — так утверждает водитель. Его по какой-то причине не тронули.

"Та информация, про водителя — или ненамеренно, или специально кто-то распространяет фейк — он не имеет никакого отношения к ООН", — отметила Захарова.

"По разным сообщениям, у них было с собой около 8,5 тысяч долларов. Насколько я знаю, охрана в этой стране обходится порядка 300 долларов. То есть, если бы они хотели, если бы им на это было дано разрешение от тех, кто их посылал в эту командировку, наверное, они бы наняли эту охрану", — заявил Александр Коц, спецкор "Комсомольской правды".

Они собирались снимать фильм по заказу некого "Центра управления расследованиями". Люди, отправившие журналистов в самое пекло африканского континента, подтвердили: группа должна была найти российских инструкторов, обучающих местных силовиков. Сам медиа-ресурс принадлежит Михаилу Ходорковскому.

Российских журналистов убили на дороге, которая не ведёт на тренировочные базы. Поэтому рассматривают вторую версию — Джемаль, Расторгуев и Радченко собирались снять репортаж о нелегальной добыче золота. Якобы, там работает русскоязычная охрана.

"Я сказал, что вас подставляют, отправляя туда. Вы едете неизвестно куда, в пространство, где у вас нет союзников, у вас нет оружия, у вас нет вооружённой охраны, нет крыши. И это чёрная Африка, где жизнь человека ничего не стоит. А белый является просто добычей, если он не вооружён", — сообщил политолог Максим Шевченко.

Они знали, куда едут. Центральноафриканская республика — шестьдесят лет гражданской войны и переворотов. Штрих к портрету — первый диктатор страны Бокасса политических оппонентов съедал буквально, был каннибалом. XXI век не принес в нищую, разрушенную страну спокойствия.

"В этой командировке риск был чрезмерными и, главное, они не зависели от него", — говорит Шевченко.

Местные силовики ситуацию рассматривают как ограбление. С дорогой профессиональной аппаратурой Джемаль, Расторгуев и Радченко были слишком заметными. В стране, где орудуют бандитские группировки, где на руках у населения тысячи единиц оружия. Где бедность такая, что человека сначала убивают, а потом смотрят, есть ли что-то в кошельке.