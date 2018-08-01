Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 августа 201820:59 Анастасия Саховская

"Крейсер несметных сокровищ" оказался выдумкой аферистов

В Южной Корее компанию "Синиль", которая заявила об обнаружении затонувшего в начале прошлого века крейсера "Дмитрий Донской", подозревают в мошенничестве. Аферисты сообщили о несметных сокровищах на борту корабля и стали искать партнеров, чтобы все это богатство поднять наверх. За это время акции самой "Синиль" взлетели и компания даже начала продавать свою криптовалюту.

Корма и корпус разбиты снарядами, но сохранились палуба и, главное, трюмы — именно они якобы до отказа забиты сундуками с сокровищами. История, блестяще созданная, чтобы в нее поверили.

Легендарный корабль "Дмитрий Донской", герой Цусимского сражения, повторивший подвиг "Варяга" и выстоявший против японской эскадры, но позже затопленный и якобы до сих пор хранящий на борту 200 тонн русского золота..

"Крейсер несметных сокровищ". Так прозвали его в корейской прессе — их сулили миру предприимчивые дельцы, которые тут же все подсчитали и поделили.

"Стоимость подъема корпуса оценивается в 27 миллиардов долларов. Как только мы получим разрешение, то начнем раскопки, и если найдем какие-либо реликвии, подключим оценочное агентство и введем дополнительный залог в 10%", — говорит Ён Сок, генеральный директор компании Shinil group.

Пираты XXI века на суше давали сенсационные пресс-конференции и брали на абордаж финансовые биржи. Акции компании взлетели, а наспех созданная криптовалюта под брендом "Донской" ценилась не хуже золотых слитков.

И тут всплыли неприятные детали: фирма-близнец в Сингапуре, продававшая криптовалюту, принадлежит родственникам бизнесменов. Ни одного разрешения от властей нет, мифические сундуки в трюме просто похожи на ящики, в которых перевозят драгоценности и внутри водолазы не были. А сама компания-первооткрыватель была создана за две недели до находки и в ней всего 5 человек.

"Понятно, почему люди думают, что мы медлим, чтобы получить финансовую выгоду", — рассказывает Ён Сок.

Оказалось, дельцы присвоили себе не только мифический клад, но и сам факт открытия — в Корейском государственном институте океанографических исследований заявили, что обнаружили остов корабля еще 15 лет назад.

Полиция и финансовые органы Южной Кореи начали расследование по подозрению в мошенничестве, всем причастным запрещено покидать город.

В Интернете создано сообщество пострадавших акционеров, пока неясно, сколько людей поверили в привлекательную сказку от финансовых пиратов о несметных сокровищах с затонувшего корабля. На здоровом авантюризме мошенники играют не первый раз, но сейчас спекуляция на русской истории может закончиться уголовными делами.

Сейчас

18:35

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

18:06

После выборов в столице Зимбабве военные расстреляли митинг оппозиции

17:16

Трамп призвал генпрокурора прекратить дело о вмешательстве России в выборы

16:11

Арестован бывший финансист группы "Сумма"

16:01

В коллекторе на юго-востоке Москвы погиб рабочий

15:35

В Калининграде раскрыта ячейка ИГ

15:27

У жилого дома на севере Москвы нашли три снаряда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Машину изрешетили, а водитель остался жив: зачем журналисты отправились в самое пекло

Машину изрешетили, а водитель остался жив: зачем журналисты отправились в самое пекло

33 минуты назад
Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

Дело сестер из Алтуфьева: с карточек убитого отца пропали все деньги

3 часа назад
В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

3 часа назад
Задержание вербовщиков ИГ в Калининграде. Эксклюзивные кадры

Задержание вербовщиков ИГ в Калининграде. Эксклюзивные кадры

4 часа назад
Обыкновенное чудо: пассажиры мексиканского рейса благодарят судьбу и экипаж

Обыкновенное чудо: пассажиры мексиканского рейса благодарят судьбу и экипаж

1 час назад
Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

Боксер Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

3 часа назад
Мария Захарова: погибших журналистов лишили шанса на спасение

Мария Захарова: погибших журналистов лишили шанса на спасение

16 минут назад
Самые "больные" регионы России

Самые "больные" регионы России

10 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
Братья Магомедовы и их подельник останутся под арестом до ноября

Братья Магомедовы и их подельник останутся под арестом до ноября

2 часа назад
Кота Бегемота не похищали, а просто хотели приютить

Кота Бегемота не похищали, а просто хотели приютить

2 часа назад
Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

Тимати заплатит за собственный концерт на крыше авто в центре Москвы 20 тысяч рублей

10 часов назад
Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

Хрустит, но один раз: как не ошибиться в выборе арбуза

13 часов назад
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

31.07.2018 14:51
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран

Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран

2 часа назад
В Приморье мужчина убил трех человек, в том числе ребенка

В Приморье мужчина убил трех человек, в том числе ребенка

2 часа назад
Обвиняемый в госизмене ученый передавал секретные данные через Интернет

Обвиняемый в госизмене ученый передавал секретные данные через Интернет

3 часа назад
В Вене служебных собак из-за жары обули в кеды

В Вене служебных собак из-за жары обули в кеды

3 часа назад
После выборов в столице Зимбабве военные расстреляли митинг оппозиции

После выборов в столице Зимбабве военные расстреляли митинг оппозиции

3 часа назад
Американские полицейские расстреляли вооруженного мужчину и его заложницу

Американские полицейские расстреляли вооруженного мужчину и его заложницу

4 часа назад
Глава словацкой делегации: Крым был, есть и всегда будет русским

Глава словацкой делегации: Крым был, есть и всегда будет русским

5 часов назад
Пищевая добавка может преуспеть там, где антидепрессанты терпят неудачу

Пищевая добавка может преуспеть там, где антидепрессанты терпят неудачу

5 часов назад
В США 10-летний школьник побил рекорд Майкла Фелпса. Видео

В США 10-летний школьник побил рекорд Майкла Фелпса. Видео

6 часов назад
В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

7 часов назад
Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз

Коралловые "банды" ловят и пожирают опасных медуз

7 часов назад
С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

С вершины башни "Око" на проезжую часть упал человек

7 часов назад
Гардеробная звезды: повторяем самые стильные образы Елены Летучей

Гардеробная звезды: повторяем самые стильные образы Елены Летучей

7 часов назад
Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

Google готова внедрить цензуру ради возвращения в Китай

8 часов назад
Изменились правила выдачи семейной ипотеки

Изменились правила выдачи семейной ипотеки

8 часов назад
Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

Новый искусственный интеллект читает по губам в несколько раз лучше человека-профессионала

8 часов назад
Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

Разбитую Федором Смоловым дорогостоящую BMW сняли на видео

8 часов назад
Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

Без кондиционеров и биотуалетов: РЖД вводит составы-лоукостеры

8 часов назад
В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

В Петербурге в 54 года умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

9 часов назад
У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

10 часов назад
7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

7 умных гаджетов для умных детей: ручки, очки и зубные щетки

10 часов назад
Тревожность передается по наследству

Тревожность передается по наследству

11 часов назад
Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

11 часов назад
Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

Найденный мертвым в Нижнем - журналист "АиФ", но что случилось - неизвестно

11 часов назад
10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

10 неожиданных способов применения искусственного интеллекта

11 часов назад