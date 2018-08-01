Три украинских хакера арестованы по требованию США

Власти США добились ареста трех граждан Украины, которых американские правоохранительные органы считают хакерами.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Минюста США.

Отмечается, что 44-летний Дмитрий Федоров был арестован в Польше, 33-летний Федор Гладыр в Германии, 30-летний Андрей Копаков – в Испании. Американские запросы об экстрадиции сейчас рассматриваются в судах европейских стран.

США обвиняет украинцев в том, что они входят в хакерскую группировку "Кабанак", считающуюся одной из самых активных в мире и похитили данные множества американских компаний в 47 штатах из 50.