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В ЦАР убиты трое журналистов из России 18 минут назад

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1 августа 201821:57

Мария Захарова: погибших журналистов лишили шанса на спасение

"В ближайшие дни наше посольство доставит в Россию тела трех погибших журналистов, убитых в Центральноафриканской республике", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире программы "60 минут". Она заверила, что семьям погибших будет оказано все необходимое содействие.

Журналисты не обращалась в МИД до отъезда и по прибытию в ЦАР не контактировали с посольством России. Цели их поездки в эту африканскую страну МИДу не известны. "Узнавать об этом надо у тех, кто их туда направил. Единственной официальной целью был туризм. Во время нападения у журналистов при себе никаких документов не было", — отметила Захарова. Она считает, что если бы журналисты обратились в МИД, трагедию можно было предотвратить. "Во-первых, им бы порекомендовали обозначить маршрут. Исходя из этого, были бы даны рекомендации в какое время суток проходить этот маршрут", — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что на сайте МИДа России находится информация о том, что в данной стране действует комендантский час с восьми вечера до пяти утра.

Однако, по ее словам, журналисты проигнорировали предупреждения дипведомства и нарушили режим безопасного пребывания в ЦАР. "У нас, к сожалению, есть материалы и данные, подтверждающие, что группа была остановлена местными правоохранительными органами. Журналистам было сделано предупреждение относительного того, что уже темное время суток и далее следовать небезопасно, потому что заканчивается зона, которую контролируют официальные власти страны", — отметила представитель МИДа.

"Если бы цель была заявлена, если бы загранучреждение было в курсе и оперативно обратилось бы к властям за содействием, все могло быть иначе. Мы не можем сказать как, но шанс у них был бы. Этого шанса журналисты были лишены: у них не было даже ни одного сопровождающего, который мог бы их защитить в этой ситуации", — подчеркнула Захарова.

К сожалению, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль проигнорировали рекомендации местных властей и поехали в опасную зону, нарушив комендантский час.

Мария Захарова сообщила, что власти ЦАР уже направили на место убийства россиян группу следователей. "Ведется два уголовных дела:  одно — в России, второе — на территории ЦАР. Сегодня была направлена правоохранительная миссия ЦАР еще раз на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня. По крайней мере, так проинформировало нас руководство этого государства. Мы получили все заверения со стороны ЦАР о том, что будет предпринято все, чтобы прояснить обстоятельства гибели, найти преступников и их наказать", — сказала Захарова.

Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию страны для работы над документальным фильмом.

Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля планируется доставить в Россию 4 августа.

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