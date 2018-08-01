Определены победители конкурса "Окно в Интернет"

Оргкомитет старейшего российского кинофестиваля "Окно в Европу" подвел итоги шестого конкурса короткометражного кино "Окно в Интернет" – самого крупного и значимого интернет-конкурса фильмов и клипов Рунета.

Лучшей работой по мнению жюри стала драма Георгия Заозёрского "Послевкусие". Победителем конкурса по итогам открытого зрительского голосования стала картина Алексея Дыховичного "Гейм".

Победители конкурса приглашаются в Выборг для участия в XXVI фестивале "Окно в Европу", который состоится с 10 по 16 августа 2018 года. Георгий Заозёрский и Алексей Дыховичный не только посетят мероприятия фестиваля, но и смогут показать свою работу профессиональному сообществу, заявив о себе в пространстве отечественного кинематографа.

Главного победителя выбрало специально приглашенное жюри, в состав которого вошли: кинорежиссер Роман Жигалов, удостоенный приза XXV фестиваля "Окно в Европу" за фильм "Лес"; продюсер экспериментального фильма "Прикосновения ветра", документального музыкального фильма "Хочу служить", музыкальной сказки "Огниво" (в производстве), генеральный директор кинокомпании "Камер-Тон-Фильм-Русь" Анастасия Разлогова и представитель студии "МОСФИЛЬМ-МАСТЕР" Александр Солодовников. Лучшей работой конкурса "Окно в Интернет" по мнению экспертов стала драма Георгия Заозёрского "Послевкусие" по мотивам пьесы Леонида Зорина "Варшавская мелодия".

Итоги зрительского голосования подведены, но все желающие могут продолжать смотреть и оценивать фильмы-участники конкурса "Окно в Интернет" на сайте фестиваля.

"Окно в Интернет" – интернет-конкурс короткометражного игрового, документального, анимационного кино и музыкальных клипов состоялся в преддверии фестиваля "Окно в Европу" шестой раз подряд. Свои работы прислали граждане России, проживающие в разных уголках мира. Кроме того, с 2017 года в конкурсе принимают участие авторы из стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. В 2016 году в конкурсе было представлено 180 работ, а в прошлом – уже 222 работы. В этом году на участие было подано более 250 заявок и отобрано всего 230 работ: 125 игровых фильмов, 22 документальных, 30 мультфильмов и 53 клипа. Через "Окно в Интернет" в Выборг попадают молодые таланты. Конкурс открывает новые имена и знакомит публику как с начинающими профессионалами, так и с амбициозными любителями.